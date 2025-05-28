Диетолог назвала безопасную норму потребления майонеза

Растительные жиры, консерванты и вкусовые добавки в составе майонеза делают его крайне вредным продуктом, увеличивающим риск сердечно-сосудистых патологий. Поэтому есть его можно лишь в небольших количествах, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

© Сетевое издание m24.ru

День рождения майонеза отмечается 28 мая. Врач напомнила, что такой соус делает пищу более тяжелой для организма.

"При его добавлении калорийность блюд становится выше, ведь он состоит из растительного масла, в котором большое содержание жиров. Из-за этого вес человека увеличивается, повышается риск развития сердечно-сосудистых патологий и ухудшается работа желудочно-кишечного тракта".

В овощных салатах умеренное количество майонеза не так опасно, но добавление соуса, например, к пельменям может привести к потреблению большего количества калорий, чем необходимо в сутки, отметила врач.

При этом в магазинах можно найти и "легкие", то есть менее жирные майонезы. Тем не менее они тоже содержат различные добавки, поэтому в день рекомендуется съедать не более столовой ложки.

"Майонез достаточно легко готовить дома. Для этого необходимо взять оливковое или подсолнечное масло, добавить одно яйцо, горчицу, соль и перец. С точки зрения содержания жиров, такой соус не легче, чем промышленный. Однако в этом варианте не будет консервантов, ароматизаторов и других вредных добавок", – подытожила Разаренова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что соевый соус значительно превышает норму потребления соли в день. Он задерживает воду в организме, поэтому может привести к отекам и скачкам артериального давления.