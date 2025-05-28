Шеф-повар перечислил полезные для мужского здоровья морепродукты

Морские деликатесы и рыба являются отличной основой для рациона современного мужчины. В беседе с Life.ru шеф-повар Евгений Мещеряков перечислил наиболее полезные для мужского здоровья морепродукты.

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По его словам, большим спросом среди мужчин пользуются лосось, тунец и скумбрия. Эксперт также призвал обратить внимание на устрицы, в которых содержится полезный для гормональной системы цинк. Кроме того, природный дофамин в них положительно влияет на либидо, так что устрицы неслучайно считают афродизиаком.

Мещеряков посоветовал мужчинам добавить в меню жирные сорта рыбы. Высокое содержание в них омега-3 и витамина D оказывает хорошее влияние на сердечно-сосудистую систему и гормональный фон. Шеф-повар также напомнил о более доступных по цене креветках и кальмарах. Он подчеркнул, что эти морепродукты содержат большое количество фосфора и цинка, влияющих на улучшение циркуляции крови и обмена веществ.

Ранее диетолог Ева Баутиста посоветовала после 60 лет добавить в свой рацион орехи и брокколи. По ее словам, эти продукты способствуют улучшению памяти.