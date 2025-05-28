Почему не стоит пить кофе натощак

Врач Сара Марин заявила, что любители пить кофе натощак могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Ее слова приводит издание Vanitatis.

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Как отметила Марин, при употреблении кофе натощак у человека могут появиться боли в животе и изжога. Кроме того, данный напиток стимулирует выработку желудочного сока, а он, так как еды в этот момент в желудке не будет, начнет негативно действовать на слизистую оболочку ЖКТ, что чревато ее воспалением, предупредила специалистка.

Также, по словам медика, после кофе натощак у человека может возникнуть внезапное желание сходить в туалет, поскольку он обладает слабительным действием. Еще одним негативным эффектом этого напитка является увеличение выработки кортизола ─ гормона стресса. В заключение Марин призвала всегда сочетать кофе с какими-либо закусками, чтобы избежать перечисленных проблем со здоровьем.

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