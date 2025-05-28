Врач рассказала, как облегчить длительный перелет

Томатный сок, лимфодренажные чулки и препараты от укачивания помогут легче перенести длительный авиаперелет. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По ее словам, при подъеме и спуске самолета резко меняется давление, поэтому в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Пассажирам, которые имеют с ней проблемы, следует обратить внимание на питание, посоветовала эксперт.

"За два-три дня до вылета рацион должен содержать минимум соли. Однако это относится только к гипертоникам".

Помимо этого, пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, а также ослабленной нервной системой нельзя употреблять алкоголь до, после и во время поездки.

Пассажирам с варикозом или после хирургического вмешательства необходимо надеть лимфодренажные чулки. После посадки самолета сначала нужно подвигать ногами и помассировать икры и только потом вставать – это поможет избежать гипотензивного шока при резком подъеме, сказала врач.

"Если говорить в целом, то нельзя забывать пить каждые полтора часа. В этом отношении хорошо спасает томатный сок, который одним из первых заканчивается на борту. Дело в том, что на высоте вкусовые рецепторы сильно теряют чувствительность. Однако вкус томатного сока не искажается по сравнению с остальными напитками. Также он помогает поддержать водно-солевой баланс. Что касается проблем с укачиванием, то таблетки от этого недуга нужно принимать за сутки до посадки в самолет (такой метод пришел от дайверов). Далее их можно использовать уже на борту по мере необходимости", – отметила Белоусова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что избежать укачивания в транспорте поможет фиксация взгляда на статичной точке. Кроме того, хорошо помогает бороться с недугом рассасывание леденцов или прослушивание аудиокниги.