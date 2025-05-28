В чем польза орехов для здоровья

В орехах содержится большое количество ценных веществ, среди которых ненасыщенные жирные кислоты — они помогают снижать уровень холестерина и улучшают состояние сосудов. Также в составе орехов содержится и клетчатка, которая помогает нормализовать уровень сахара в крови и поддерживает здоровое пищеварение.

«Кроме того, в орехах присутствует множество минералов, необходимых для различных обменных процессов. Например, магний и калий нужны для работы сердца, железо — для кроветворения, цинк — для здоровья кожи, волос и ногтей, а фосфор — для поддержания прочности зубов и костей», — рассказала врач-эндокринолог Елена Чуракина.

Чуракина отметила, что различные виды орехов имеют разные свойства и состав. Например, грецкие орехи содержат много омега-3 жирных кислот, антиоксидантов, магния и меди. Они укрепляют сосуды и поддерживают работу сердца. Миндаль богат растительным белком, витамином Е, кальцием и клетчаткой, его употребление поможет в поддержании здоровья кожи, костей и пищеварительного тракта, сообщают "Известия".

«Фундук — источник биотина и витамина Е, необходимых для здоровья волос и кожи. Фисташки содержат витамин В6, калий и лютеин, полезные для зрения и сосудов. Кешью богаты цинком и железом, которые поддерживают работу иммунной и нервной системы. Бразильский орех является источником селена, который участвует в защите клеток от повреждения и в работе щитовидной железы», — рассказала специалист.

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