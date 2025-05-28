Почему стоит отказаться от алкоголя перед перелетом

Истории о том, как пассажир самолета в состоянии алкогольного опьянения устроил на борту дебош – встречаются в сводках новостей. Оказывается, самолет – это то место, где «эффекты» от приема алкоголя могут усугубиться. Почему алкоголь в полете может приводить к неадекватному поведению – рассказал эксперт.

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Алкоголь особым образом влияет на мозг. «Алкоголь угнетает кору головного мозга и одновременно активизирует подкорковые структуры. Это значит, что притупляется самоконтроль, а эмоции – наоборот, становятся ярче. В результате человек может начать вести себя импульсивно, неадекватно воспринимать происходящее, терять чувство меры», – объяснил Алексей Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт, писатель.

Сам по себе алкоголь для организма – это стрессовый фактор, а высота, замкнутое пространство, турбулентность, аэрофобия или плач детей во время полета – факторы, повышающие тревожность. В таких условиях даже незначительная доза алкоголя может привести к неожиданным реакциям: человек может «взорваться», поругаться с соседями, устроить сцену.

Многие считают, что алкоголь поможет им успокоиться и не переживать по поводу полета. На самом деле, это заблуждение. Для того, чтобы алкоголь «успокоил», нужно дойти до стадии сильного опьянения, когда человек просто «выключается», но эта стадия крайне опасна и непредсказуема. Кроме того, в герметичной кабине с пониженным содержанием кислорода малые дозы алкоголя действуют сильнее, чем на земле.

Эксперт утверждает, что бокал вина, выпитый в парке и на борту – может дать совсем разный эффект. В первом случае человек сохранит приличное поведение, во втором – может проявить агрессию. Причина – в сочетании стресса, ограниченного пространства, отсутствии возможности отступить. По его словам, даже психически устойчивые люди могут выйти из себя, а те, кто в принципе склонен к «вспышкам» раздражения – тем более.

Вывод специалистов: употребление алкоголя перед и во время полета крайне нежелательно из-за повышения риска неадекватного поведения, которое может привести к конфликтам и юридическим последствиям. Не следует забывать, что у алкоголя не бывает безопасной дозы, поэтому употребление его в любых ситуациях ведет к разрушению организма.