Как понять, работают ли пищевые добавки

“Ищите признаки улучшения” и другие способы узнать, работают ли ваши пищевые добавки
Изабель Смит, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует перед приёмом добавок выяснить, какой эффект они дают. Далее нужно следовать советам экспертов.
Ищите заметные признаки улучшения. К примеру, добавки кальция и витамина D укрепляют кости, а добавки магния помогают при запорах. Сюзанна Солиман, доктор фармацевтики, отмечает, что очевидные признаки эффективности добавок включают в целом увеличение энергии, уменьшение дискомфорта в пищеварительном тракте, улучшение качества сна, повышение настроения, физической работоспособности. Помните также и об эффекте плацебо.
Подумайте, сколько времени потребуется, чтобы увидеть изменения. Обычно для этого нужно регулярно принимать добавки один-три месяца минимум. Особенно это касается лечения дефицитов или избавления от проблем со здоровьем.
Используйте лабораторные тесты для отслеживания прогресса. Если вы принимаете витамин D - следите за уровнем 25-гидроксивитамина D в крови, витамин В12 и фолат - наблюдайте за уровнем B12, фолата в сыворотке, метилмалоновой кислоты.
При приёме железа контролируйте уровень ферритина, железа в сыворотке, общую железосвязывающую способность и насыщение трансферрина, при приёме омега-3 сдавайте тест на индекс омега-3, при приёме витамина С смотрите на уровень этого вещества в сыворотке крови, при приёме витамина Е - на уровень альфа-токоферола в сыворотке, кальция и магния - на уровень этих веществ в сыворотке.
Оценить уровень электролитов (натрий, калий, хлорид) поможет электролитный панельный анализ крови.
Если принимаете куркумин или рыбий жир - проверяйте маркеры воспаления, если пьёте добавки для поддержки метаболизма - следите за уровнем глюкозы в крови натощак, HbA1c, общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицеридов.
Принимайте обоснованные решения о приёме добавок. Выбирайте пищевые добавки от известных брендов, избегайте «патентованных смесей» без конкретного количества ингредиентов, с осторожностью относитесь к неопределённым и нереалистичным заявлениям о пользе добавок для здоровья, проверяйте, доказана ли научно эффективность добавки.
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