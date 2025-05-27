Как понять, работают ли пищевые добавки

Изабель Смит, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует перед приёмом добавок выяснить, какой эффект они дают. Далее нужно следовать советам экспертов.

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Ищите заметные признаки улучшения. К примеру, добавки кальция и витамина D укрепляют кости, а добавки магния помогают при запорах. Сюзанна Солиман, доктор фармацевтики, отмечает, что очевидные признаки эффективности добавок включают в целом увеличение энергии, уменьшение дискомфорта в пищеварительном тракте, улучшение качества сна, повышение настроения, физической работоспособности. Помните также и об эффекте плацебо.

Подумайте, сколько времени потребуется, чтобы увидеть изменения. Обычно для этого нужно регулярно принимать добавки один-три месяца минимум. Особенно это касается лечения дефицитов или избавления от проблем со здоровьем.

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Используйте лабораторные тесты для отслеживания прогресса. Если вы принимаете витамин D - следите за уровнем 25-гидроксивитамина D в крови, витамин В12 и фолат - наблюдайте за уровнем B12, фолата в сыворотке, метилмалоновой кислоты.

При приёме железа контролируйте уровень ферритина, железа в сыворотке, общую железосвязывающую способность и насыщение трансферрина, при приёме омега-3 сдавайте тест на индекс омега-3, при приёме витамина С смотрите на уровень этого вещества в сыворотке крови, при приёме витамина Е - на уровень альфа-токоферола в сыворотке, кальция и магния - на уровень этих веществ в сыворотке.

Оценить уровень электролитов (натрий, калий, хлорид) поможет электролитный панельный анализ крови.

Если принимаете куркумин или рыбий жир - проверяйте маркеры воспаления, если пьёте добавки для поддержки метаболизма - следите за уровнем глюкозы в крови натощак, HbA1c, общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицеридов.

Принимайте обоснованные решения о приёме добавок. Выбирайте пищевые добавки от известных брендов, избегайте «патентованных смесей» без конкретного количества ингредиентов, с осторожностью относитесь к неопределённым и нереалистичным заявлениям о пользе добавок для здоровья, проверяйте, доказана ли научно эффективность добавки.

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