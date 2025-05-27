Почему сразу после еды нельзя заниматься спортом

Некоторые идут тренироваться сразу после еды. Однако это плохая идея. И вот почему.

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Во время приёма пищи организм переходит в режим переваривания. За счёт этого кровь направляется к органам желудочно-кишечного тракта, начинают работать ферменты, усваиваются питательные вещества. Если же в этот момент тренироваться, то мышцы тоже будут требовать энергии и кровоснабжения. В результате пищеварение замедляется (пища дольше остаётся в желудке, могут появиться изжога, тяжесть, отрыжка), возникает дискомфорт в животе, эффективность тренировки снижается (так как тело частично занято перевариванием еды), жир сжигается медленнее.

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Перед занятиями спортом лучше всего легко перекусить. Например, овсянкой, бананом, йогуртом, горстью орехов, протеиновым коктейлем. После этого подождите 30-60 минут. После основного приёма пищи вам придётся ждать уже минимум 1,5-2 часа.

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