Когда холодный душ может вызвать инфаркт

Холодный душ может представлять опасность для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Об этом «Москве 24» рассказал врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Он уточнил, что закаливание путем обливания холодной водой важно проводить постепенно. По его словам, из-за резкого процесса можно заболеть, потому что переохлаждение негативно влияет на иммунитет.

«Еще при резком перепаде температур в теле происходит выброс адреналина, чтобы оно быстрее согрелось. Это опасно повышением давления и может вызвать ухудшение самочувствия у страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в худшем случае привести к инфаркту», — предупредил Кондрахин.

Врач посоветовал начинать закаливание с прохладной температуры воды, которая не доставит сильного дискомфорта.

Врач-кардиолог Люсине Саркисян говорила, что купание в холодной воде даже летом может грозить обострением уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что это может стать серьезным стрессом для организма неподготовленного человека.