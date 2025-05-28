Какие «здоровые» продукты вредят организму

Согласно результатам одного недавнего исследования, рацион с высоким содержанием ультраобработанных продуктов повышает риск возникновения более 30 проблем со здоровьем. В том числе болезней сердца, нарушений обмена веществ, психических расстройств. Вот некоторые из продуктов, которые кажутся полезными, но на самом деле могут навредить.

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Готовые блюда «Премиум». Лазанья, домашний пирог, карри и другие блюда в готовом виде часто содержат консерванты и стабилизаторы, а также много соли. Поэтому приготовить всё это дома будет дешевле, проще и полезнее.

Растительное молоко. Оно подвергается ультраобработке. Поэтому такое молоко не эквивалентно по питательным свойствам коровьему. Кальций и другие вещества в растительное молоко добавляют позже, а долгосрочные эффекты его употребления всё ещё недостаточно изучены.

Заменители мяса. Преимущества для здоровья связаны с употреблением растительных продуктов в натуральном виде, а не растительных ингредиентов, переработанных в искусственное мясо.

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Напитки, заменяющие еду. Они могут помочь разве что в определённых ситуациях типа болезни, травмы, плохого аппетита. Но в целом дать организму все питательные вещества такие напитки не способны.

Сухие завтраки. Некоторые виды завтраков минимально обработаны, содержат мало сахара и связаны с пользой для здоровья (например, это касается овса, измельчённой пшеницы), другие же сильно обработаны и включают много сахара.

Батончики мюсли/протеиновые батончики. Они могут подвергаться сильной обработке, содержать большое количество соли, сахара и добавок. Но опять же всё зависит от контекста. Если такие батончики заменяют цельные продукты, то это не будет здоровым выбором, а если «вредную» пищу, то они могут дать некоторые преимущества.

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