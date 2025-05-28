Чем опасен тренд на употребление моркови

В соцсетях набирает популярность новый тренд, получивший название carrotmaxxing. Инфлюенсеры массово продвигают идею о том, что употребление моркови в большом количестве позволяет добиться эффекта бронзового загара. На деле это провоцирует картинемию, то есть избыток каротина, из-за чего кожа приобретает жёлто-оранжевый оттенок.

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Проблема заключается в том, что в моркови содержится в том числе много натрия. Из-за чрезмерного употребления овоща могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Одна из блогерш, поддавшись тренду, оказалась в реанимации.

Девушка с ником SydneyPacce попала в больницу из-за того, что на фоне переизбытка натрия у неё началась полиорганная недостаточность. К счастью, врачи успели оказать пациентке необходимую помощь. Она идёт на поправку.