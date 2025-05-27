Перечислены способы заставить себя есть медленнее

Известно, что продукты, которые мы едим, влияют на вес. Однако важную роль играет и то, как именно мы едим. Это подтвердило новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

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Согласно результатам новой научной работы, есть три вещи, которые помогут вам есть дольше и избежать переедания.

Ешьте пищу маленькими кусочками. Так вы останетесь за столом дольше, а у организма будет больше времени, чтобы понять, сыты вы или ещё нет. Это снизит риск переедания.

Больше пережёвывайте еду. Рекомендуется жевать пищу больше 30 раз. Организм тех, кто жуёт её меньше, не успевает выработать гормон сытости.

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Слушайте музыку. Прослушивание медленных и успокаивающих композиций во время приёма пищи помогает сосредоточиться на еде. Так вы больше внимания будете уделять сигналам голода и сытости.

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