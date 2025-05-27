Врачи объяснили, почему нельзя наносить зубную пасту на прыщи
Некоторые считают, что нанесение зубной пасты на прыщи помогает уменьшить их размер. Однако дерматологи утверждают обратное.
Жаклин Уотчмейкер, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Скоттсдейла, штат Аризона, отметила, что доказательства эффективности зубной пасты при угревой сыпи минимальны и носят эпизодический характер. Дело в том, что зубная паста не предназначена для кожи и может вызвать её раздражение. Особенно это касается отбеливающих вариантов и вариантом с фторидом.
Также в зубной пасте могут содержаться компоненты, которые сушат кожу. Например, это ментол, пищевая сода.
В состав некоторых зубных паст входит триклозан. Этот компонент обладает антибактериальными свойствами, но уменьшает он акне лишь в умеренной степени. Также он может привести к появлению резистентных штаммов бактерий, которые не убиваются и не контролируются антибиотиками.
При попадании на кожу зубная паста способна вызвать воспаление. Это может привести к появлению долговременных коричневых или белых пятен или даже рубцов, поэтому Сара Могаддам, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Селбивилля, штат Делавэр, ни в коем случае не рекомендует наносить пасту для зубов на кожу.
Также фтор в зубной пасте связывают с периоральным дерматитом. То есть с сыпью вокруг рта и носа. Эта болезнь плохо лечится и часто требует приёма пероральных рецептурных препаратов.
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