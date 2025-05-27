В каких продуктах с углеводами белка больше, чем в яйце

Йостен Фиш, сертифицированный диетолог и владелец Dietitian Meets Mom, отмечает: «Некоторые продукты, которые считаются высокоуглеводными, содержат удивительно много белка». Для поддержания здоровья и мышечной массы эксперт рекомендует потреблять во время каждого приёма пищи 20-30 г белка и 15 г при перекусах.

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Одно яйцо содержит 6 г белка. И вот в каких богатых углеводами продуктах этого вещества ещё больше.

Фасоль. Одна чашка варёной чёрной фасоли даст вам 15 г белка и 15 г клетчатки. Также в фасоли много калия, кальция, фолиевой кислоты.

Чечевица. Из одной чашки варёной чечевицы можно получить около 18 г белка.

Нут. В варёном виде одна чашка нута обеспечивает организм почти 15 г белка и 13 г клетчатки.

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Киноа. Одна чашка такого приготовленного зерна даёт 8 г белка и 5 г клетчатки. Это источник полноценного растительного белка, а также железа.

Фарро. 1/4 стакана сухого фарро содержит 6 г белка. Эквивалентно это примерно 1/2 стакана приготовленного зерна.

Макароны из цельной пшеницы. 1 чашка сваренных спагетти из цельной пшеницы позволяет вам получить 7 г белка.

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