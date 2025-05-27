Какие продукты стоит исключить из рациона при газообразовании

Эндокринолог Франсиско Росеро заявил, что с повышенным газообразованием можно справиться с помощью изменения рациона. В беседе с изданием El Español он назвал три продукта, которые следует исключить из ежедневного меню людям с этой проблемой.

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Врач призвал при повышенном газообразовании не употреблять хлеб, поскольку в этом продукте содержится большое количество быстроферментируемых углеводов. То же самое касается и любой другой выпечки, подчеркнул эксперт.

По его словам, при частом газообразовании лучше избегать и сахара, поскольку он приводит к брожению в кишечнике, особенно у людей с повышенной чувствительностью ЖКТ. Также спикер посоветовал отказаться от молока животного происхождения, так как в организме некоторых людей плохо расщепляется лактоза.

Ранее диетолог Марселла Гарсес рассказала об ошибках во время завтрака, которые ухудшают самочувствие. По ее словам, не стоит после пробуждения ограничиваться только чашкой кофе.