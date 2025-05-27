Лучшая приправа для избавления от жира на животе

Куркума известна противовоспалительными свойствами и благотворным влиянием на здоровье. Одно из её малоизвестных преимуществ - это помощь в потере жира.

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Висцеральный жир (или жир на животе) находится глубоко в брюшной полости. Он окружает печень и кишечник, говорит диетолог Кэролайн Томасон. Слишком большое же количество такого жира может повысить риск возникновения хронических заболеваний.

Токунбо Аканде, доктор медицины, интегративный врач из Миннесоты, предупреждает: избыток висцерального жира способствует воспалению и гормональным нарушениям. Этот жир производит цитокины, которые вызывают воспаление, связанное с болезнями сердца и диабетом.

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В куркуме же содержится куркумин. Научно доказано, что это вещество уменьшает количество висцерального жира. Исследования демонстрируют также, что куркумин предотвращает образование новых жировых клеток в организме, особенно тех, которые накапливаются вокруг органов.

Один обзор показал, что добавление куркумина связано с более низкой массой тела, меньшим индексом массы тела, размером талии. Он связан и с повышенным уровнем адипонектина - гормона, уменьшающего накопление жира.

Наконец, по словам Томасон, куркума помогает уменьшить хроническое воспаление.

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