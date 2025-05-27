Как спортивное питание влияет на развитие рака

Спортивное питание - продукт многокомпонентные и однозначно оценить его влияние на здоровье довольно непросто. Следует рассматривать каждую добавку отдельно.

Например, в ходе исследований было отмечено, что избыток креатина у мышей вызывал прогрессирование опухолей поджелудочной, печени, молочной железы и толстой кишки. Но исследование, которое было проведено с участием почти 26 тысяч человек, показало отрицательную связь между употреблением креатина и развитием онкологии.

По словам врача-радиотерапевта Дениса Романова, более противоречивые оценки вызывает аланин - он может повышать риск развития рака легких, предстательной и поджелудочной желез, но в то же время снижает вероятность колоректальных аденом.

Пациентам с лейкозами не следует употреблять таурин.

"Есть исследования о возможности блокировки его поступления в опухолевые клетки для терапии онкологических заболеваний, - рассказал Романов в беседе с Life.ru. - Также предполагается, что он может подавлять развитие рака за счет ингибирования роста опухолевых клеток и индуцирования апоптоза".

Однако для однозначной оценки влияния таурина на развитие рака данных недостаточно, подчеркнул врач.

Впрочем, не хватает доказательной базы и в отношении других популярных спортивных добавок. Так, гипотезы о противораковых свойствах синефрина сопровождаются предупреждениями о возможном негативном воздействии на сердечно-сосудистую систему, особенно в сочетании с кофе. Предметом научных споров являются также лизин, цитруллин и карнитин: одни работы указывают на их участие в канцерогенезе, другие свидетельствуют об их противоопухолевой защите. Согласно исследованию, проведенному в Китае в 2022 году, аргинин может способствовать появлению злокачественных опухолей в ЖКТ, но исследование охватывало только пациентов с гипертонией, поэтому однозначно выносить вердикт этой добавке пока рано. Не менее противоречивым является и глутамин: отмечена его польза при химиотерапии и хирургическом вмешательстве, но для противоопухолевого эффекта может потребоваться ограничение его поступления, так как глутамин может в том числе подстегивать функционирование раковых клеток.