Замглавы Минздрава РФ Котова: генетика определяет здоровье человека на 5-10%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вклад генетических предрасположенностей и наследственности человека в его здоровье и долголетие составляет только 5-10%, при этом 60% - образ и условия жизни. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

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"Уже проведены исследования, которые показали, каков же вклад в здоровье человека, возможность прожить долгую и полноценную жизнь. 5-10% - это генетика, наследственность. <...> До 30% - это непосредственно сама система оказания медицинской помощи. <...> До 60% вклада в здоровье человека, в его продолжительную и активную жизнь, составляет образ и условия его жизни", - сказала она.

По ее словам, существует пять основных факторов сокращения продолжительности жизни: потребление алкоголя (сокращает продолжительность жизни мужчин на шесть лет и на пять лет женщин), курение табака (на три года), отсутствие физической активности и нерациональное питание - избыточное потребление соли, сахара и калорий, отсутствие в рационе овощей и фруктов (на 3,5 года), а также неадаптивное преодоление стресса.

О форуме

Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит на площадке Дома правительства Московской области с 27 по 28 мая. Основное внимание на форуме будет уделено вопросам формирования здорового общества через призму государственной политики, академической медицины и технологического суверенитета. Участники обсудят внедрение современных здоровьесберегающих технологий, роль регионов в развитии профилактической медицины и влияние культуры на популяризацию здорового образа жизни. Особое место в повестке займут вопросы семейной политики, роли медиа и блогеров в формировании здорового образа жизни, а также развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.