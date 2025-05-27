Врач ответил, когда можно открывать купальный сезон

Купальный сезон стоит открывать тогда, когда вода прогреется до 22 градусов, чтобы не навредить здоровью. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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Она уточнила, что закаленные и физически активные люди могут находиться в воде и при температуре в районе 17 градусов, поскольку их сердечно-сосудистая система легче приспосабливается к подобным условиям.

«Детям, пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не рекомендуется открывать сезон при более холодной воде. Это особенно опасно, если есть заболевания сердечно-сосудистой системы: может возникнуть рефлекторный спазм сосудов, что рискует закончиться даже остановкой сердца», — предупредила Чернышова.

По ее словам, холодная вода также противопоказана для пациентов с дыхательными заболеваниями, а также болезнями почек и суставов, потому что они могут столкнуться с обострением недугов. Врач подчеркнула, что никому нельзя резко опускаться в холодную воду, если тело нагрелось на солнце. Это может привести к холодовому шоку, потери сознания и большой нагрузке на дыхательную систему.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников до этого рассказал, что даже непродолжительное нахождение в холодной воде, которая в мае еще не прогрелась, может привести к развитию заболеваний мочеполовой системы и органов дыхания.