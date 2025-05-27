Названа часть тела, которую опасно игнорировать во время принятия душа

Плохое очищение кожи за ушами может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как экзема и сепсис. Об этом дерматолог из США Роджер Капур рассказал в интервью изданию Daily Mail. По его словам, эта зона часто остается без должного внимания во время принятия душа, что создает благоприятную среду для размножения бактерий.

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Капур пояснил, что кожные складки между ухом и черепом могут накапливать загрязнения, где потенциально патогенные микроорганизмы способны распространяться по телу. В редких случаях это может привести к попаданию бактерий в кровоток через открытые раны и даже вызвать опасный для жизни сепсис (заражение крови).

Кроме того, врач отметил, что недостаточная гигиена в этой области может спровоцировать экзему — воспалительное неинфекционное заболевание кожи. Оно характеризуется появлением сыпи и волдырей, зудом, жжением, шелушением. В качестве профилактики дерматолог также рекомендовал регулярно протирать дужки очков, так как они постоянно соприкасаются с кожей.