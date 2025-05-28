Пищевая аллергия и непереносимость: почему их важно различать

Аналитики Международной медицинской лаборатории «Хеликс», изучив данные за прошлый и текущий годы, заявили о четырехкратном увеличении спроса на тесты для диагностики аллергии.

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Наибольший спрос зафиксирован в ряде регионов. Так, по сравнению с 2024 годом в Кировской области число обращений за тестами на аллергены выросло на 300%, в Омской области – на 267%, в Ярославской области – на 309%, в Иркутской области – на 216%, в Архангельской области – на 260%, в Курской области – на 227%.

Наиболее востребованные группы аллергенов – бытовые (домашняя пыль, перхоть животных, плесень), пищевые (молоко, глютен), пыльцевые (береза, ольха) и комплексное исследование на пищевые и ингаляционные аллергены «Фадиатоп детский».

Эксперты связывают возросший спрос на диагностику аллергии с неблагоприятной экологией городов, с высокой концентрацией аллергенов, с изменением пищевых привычек в виде приема экзотических продуктов и фастфуда, со стрессом и ослабленным иммунитетом из-за особенностей городского образа жизни.

По словам медиков, важно разграничивать пищевую аллергию и пищевую непереносимость. Аллергия – это острая иммунная реакция на определенные вещества, которая может вызвать опасные симптомы, включая отек Квинке, сыпь и анафилактический шок. Пищевая непереносимость – это неспособность организма усваивать некоторые компоненты пищи, например, лактозу или глютен. Она может выражаться вздутием живота, диареей, болями в животе, головными болями.

Таким образом, предупреждают врачи, ошибочная диагностика этих состояний может привести или к ненужным ограничениям в питании, или к риску для здоровья.