Какие продукты улучшают кожу — советы диетолога

Наша кожа — это зеркало внутреннего состояния организма, и питание играет в её здоровье одну из ключевых ролей. То, что мы едим, напрямую влияет на упругость, чистоту, цвет и общее состояние кожи. "Рамблер" поговорил с диетологом Еленой Трусковой, чтобы составить полноценный гайд по продуктам, которые поддерживают здоровье и красоту кожи.

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Полезные жиры

Продукты, богатые полезными жирами, — авокадо, рыба (лосось, скумбрия, сельдь), орехи (грецкие, миндаль), семена (чиа, льняное семя, подсолнечник), оливковое масло первого отжима. Важно, чтобы орехи не были жареными, солёными или глазированными. Эти жиры — особенно омега-3 и мононенасыщенные — помогают поддерживать защитный барьер кожи, удерживать влагу, уменьшать воспаление и сохранять её гладкость и эластичность. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Продукты, богатые антиоксидантами

Этот тип полезных веществ стоит искать в ягодах (черника, клубника, малина), тёмно-зелёных листовых овощах (шпинат, кейл), ярких овощах (морковь, сладкий перец, брокколи), орехах и зелёном чае.

Антиоксиданты — витамины C, E, A, селен, цинк, полифенолы — защищают клетки кожи от повреждений свободными радикалами, вызванных солнцем, загрязнением и стрессом. Это замедляет старение, уменьшает воспаление и поддерживает общее здоровье кожи.

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Как поддержать синтез коллагена

Это продукты с высоким содержанием витамина C — цитрусовые, киви, клубника, сладкий перец, брокколи, — а также белковые продукты: мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, тофу. Коллаген — основной структурный белок кожи, отвечающий за её упругость и прочность. Витамин C является ключевым кофактором его синтеза, а достаточное потребление белка обеспечивает «строительный материал» для его формирования. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Продукты, богатые цинком

Где найти цинк: в тыквенных семечках, чечевице, фасоли, нуте, орехах, цельнозерновых продуктах, нежирном мясе и морепродуктах (например, устрицах).

Цинк важен для заживления ран, уменьшения воспаления и регуляции выработки кожного сала. Его недостаток может способствовать появлению акне.

Как избежать отеков и усталого вида кожи лица

Усталый вид и отёки часто связаны с задержкой жидкости и воспалением. Помогут продукты, которые.

Поддерживают водный баланс.Недостаток воды может парадоксально приводить к её задержке, поскольку организм стремится «запастись». Продукты с высоким содержанием воды: огурцы, сельдерей, листовые салаты, томаты. К тому же сельдерей обладает мочегонными и антиоксидантными свойствами.

Богаты калием. Калий помогает выводить излишки натрия из организма, что снижает задержку жидкости и уменьшает отёчность. Источники: бананы, авокадо, шпинат, батат, тыква, курага, фасоль.

Обладают противовоспалительными свойствами. Уменьшают общее воспаление в организме, которое может проявляться и на лице. Рекомендуются: имбирь, куркума, зелёный чай, жирная рыба, ягоды, тёмно-зелёные листовые овощи.

Чего следует избегать

Чрезмерного потребления соли, продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, алкоголя, фастфуда и очень острых блюд — всё это может способствовать отёчности и воспалению.

Также важно помнить: некоторые продукты могут провоцировать воспаление, повышать выработку кожного сала и нарушать гормональный баланс, что негативно сказывается на коже.