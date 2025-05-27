Что не так с корнем солодки

Грудной эликсир, а также другие препараты на основе корня солодки, широко известны в России. Ранее большинство людей предпочитало использовать такие фитопрепараты для самостоятельного лечения простудных заболеваний. Однако немногие осведомлены о потенциальной опасности лекарств на основе корня солодки для здоровья. Какие побочные эффекты могут возникнуть?

© Русская семерка

Солодка с древнейших времен

Солодка, или лакричник, является многолетним травянистым растением из семейства Бобовых и произрастает практически во всех странах с умеренным климатом. Корни и листья солодки широко используются в медицине и пищевой промышленности, например, для производства конфет. Китайские врачи уже в древности включали лакричный корень в состав большинства лекарственных смесей.

Это упоминается в древнем китайском медицинском трактате «Трактат о травах», составленном императором Шэнь Нуном, жившим примерно в 3700 году до нашей эры. Солодку размалывали и применяли для лечения желудочно-кишечных заболеваний, а также для облегчения симптомов подагры.

Жрецы Древнего Египта, Ассирии и Шумерского царства использовали настойку корня солодки для нейтрализации отравления и избавления от глистов. Тибетские монахи употребляли снадобья из солодки, считая их эликсиром долголетия и «лучшим средством для развития шести чувств». Современная медицина официально признает солодку эффективным фитопрепаратом, который входит в состав различных лекарств.

Солодка лечебная

Препараты, содержащие солодку, повышают секрецию серотонина и простагландина в желудке, что снижает уровень воспаления слизистой и способствует заживлению язв. По данным книги «Универсальная энциклопедия лекарственных растений», которую написали И. Путырский и В. Прохоров, глицирризин и ряд других веществ, содержащихся в солодке, способны защищать печень от разрушительного действия некоторых вредных для нее соединений. Есть много доказательств, что глицирризин снижает риск развития цирроза печени за счет снижения концентрации ферментов-трансаминаз.

В издании «Сравнительная эффективность нового комбинированного препарата от кашля из солодкового корня и амброксола», Молодой ученый, 2015, Москва, говорится о весьма результативном противокашлевом и отхаркивающем действии препаратов, содержащих солодку.

Глицирризиновая кислота устраняет застойные явления в верхних дыхательных путях, снимает боль в горле, ускоряет выработку трахеального секрета. Другое вещество, содержащееся в экстракте солодки – фенольное соединение ликвиритин апиозид угнетает действие капсаицина, вызывающего кашель.

Флавоноиды, содержащиеся в не только в корне лакричника, но и его листьях, обладают определенной антибактериальной активностью; замедляют рост болезнетворных микробов и подавляют размножение некоторых вирусов – простого герпеса, ветряной оспы, японского энцефалита, гриппа и везикулярного стоматита.

Некоторые вещества в корне лакричника имеют антиканцерогенные свойства и в современном Китае используются для лечения ряда онкологических заболеваний. В Японии применяют глицирризиновую кислоту в лечебном питании больных сахарным диабетом и считают это фито-вещество одним из важных для поддержания здоровья людей, страдающих любым поражением поджелудочной железы.

Передозировка солодки опасна

Как и в других фитопрепаратах, в экстракте корня солодки содержится несколько видов разных веществ, часть из которых оказывает вредное воздействие на организм человека. Фармацевты относят корень солодки к умеренно токсичным растительным средствам, и все-таки передозировка веществ на его основе может привести к существенным неприятностям.

Глицирризиновая кислота и сапонины лакричника ингибируют фермент 11-бета-гидроксистероид-дегидрогеназу, что приводит к росту кортизола и, как следствие, к развитию гипернатриемии и гипокалиемии в крови. Об этом в 2020 году в профессиональной медицинской прессе сообщили врачи одной из крупнейших клинических больниц в США — Университетской клиники Гарвардской медицинской школы в Бостоне. Несколько их пациентов, ежедневно употреблявших конфеты с лакричником, скончались в следствии аритмии сердца и инфаркта миокарда, вызванных гипокалиемией и гипертонией на фоне интоксикации глицирризином.

Американские специалисты Медицинского центра UCLA имени Рональда Рейгана в Лос-Анжелесе заявляют, что подобным образом от передозировки того же вещества из корня солодки возможно ингибирование работы надпочечников и гипофиза, а также истощение запасов железа в печени, что способно существенно подорвать здоровье человека.

Отечественные врачи из Евразийской ассоциации терапевтов предупреждают, что слишком частое употребление грудного эликсира из корня солодки может вызывать аллергические реакции на коже, тошноту, головокружение, боли в суставах. К тому же подобное фито-средство нередко назначают беременным женщинам от простуды и кашля, поскольку оно не способно проникать через плаценту.

Однако солодка обладает еще и эстрогенными свойствами, поэтому может спровоцировать маточное кровотечение и привести к преждевременным родам. Из-за той же фитогормональной составляющей любые средства, созданные на основе лакричника, не стоит принимать мужчинам, чтобы не понижать уровень тестостерона в крови.

Препараты из корня солодки обладают многими лечебными свойствами, но их следует использовать грамотно, с осторожностью, ведь чем эффективнее лекарство, тем оно может быть и опаснее.