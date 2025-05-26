Диетолог посоветовала не толстеть в отпуске

В отпуске хочется отдохнуть, насладиться вкусной едой и напитками, однако стоит постараться не набирать лишний вес. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала диетолог Наталья Павлюк.

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Она пояснила, что каждый набор веса и его снижение сопровождается потерей мышечной массы, что негативно сказывается на обмене веществ.

«Мы едем плавать и гулять, и можно ездить и не набирать вес», — сказала специалист.

Если же на весах показатели все-таки увеличились, она посоветовала не садиться на строгую диету, а постепенно снизить калорийность рациона.

Врач-психотерапевт, сомнолог «СМ-Клиника» Оксана Садыкова до этого объяснила, почему после отпуска ухудшается самочувствие.

По ее словам, постотпускной синдром — это состояние временной адаптации, которое проявляется ощущением физической усталости, снижением настроения и мотивации, концентрации внимания, чувством тоски по отпуску, раздражительностью, головными болями, чувством тяжести в желудке, изменением аппетита и стула (чаще задержками стула), недостатком или избыточностью сна.

При этом она подчеркнула, что данный синдром не является клинической депрессией и проходит спустя 1–2 недели.