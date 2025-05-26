Врач Васильев: ходьба босиком улучшает осанку и стимулирует внутренние органы

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Ходьба босиком улучшает осанку, закаливает организм и стимулирует на стопе точки, связанные с внутренними органами. Об этом Москве 24 рассказал спортивный врач, мануальный терапевт, реабилитолог, врач ЛФК, кинезиолог Валерий Васильев.

Врач Васильев: ходьба босиком поможет улучшить осанку
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День хождения босиком ежегодно отмечается 26 мая. Эксперт пояснил, что на стопе находятся активные точки, которые массируются во время прогулки, особенно по разным камням.

Точки соответствуют разным частям тела и внутренним органам (например, большой палец – это голова). Следовательно, когда мы ходим по траве или гальке, это стимулирует организм и оказывает оздоровительный эффект.

Также врач добавил, что прогулки босиком положительно влияют на осанку, в то время как ходьба в жесткой или тесной обуви нарушает походку и может привести к напряжению в спине.

Кроме того, ходьба босиком – один из методов закаливания, подчеркнул эксперт. Он добавил, что практиковать это стоит как можно чаще, в том числе не используя тапки дома.

Ранее врач-флеболог, сосудистый хирург Кирилл Самохин рассказал, что при долгой ходьбе, перелетах и перегрузках внутрисосудистое давление в ногах повышается, что опасно развитием варикоза. Также заболеванию часто подвержены представители таких профессий, как парикмахеры, врачи, официанты и рабочие.