Названы продукты, увеличивающие риск инсульта

Ученые из США выяснили, что употребление ультрапереработанных продуктов (УПП) связано с повышенным риском инсульта и когнитивных нарушений, причем эта связь сохраняется даже при соблюдении здорового рациона питания. Работа опубликована в журнале Neurology.

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УПП составляют основную часть калорий во многих странах. Это продукты, изготовленные с добавлением искусственных добавок, стабилизаторов, усилителей вкуса и прочих веществ, не используемых в домашней кулинарии. Примеры — газировка, фастфуд, готовые блюда, колбасы, снэки. Они удобны и вкусны, но могут иметь скрытую цену для здоровья.

Ранее такие продукты уже связывали с ожирением, гипертонией и болезнями сердца, но роль УПП в здоровье мозга оставалась менее изученной. В новом исследовании ученые хотели выяснить: вредны ли УПП сами по себе, независимо от общей полезности рациона?

Работа была частью долгосрочного проекта REGARDS, изучающего причины географических и расовых различий в показателях инсульта в США. Участниками исследования стали взрослые старше 45 лет, чье питание анализировалось с помощью стандартных анкет. Продукты классифицировались по системе NOVA — от минимально обработанных до ультрапереработанных.

Для оценки последствий употребления УПП исследователи отслеживали два исхода: развитие инсульта и когнитивных нарушений. В выборке 14 175 человек проходили когнитивное тестирование, а в группе инсульта — 20 243 участника не имели его в анамнезе.

Даже после учета множества факторов — от уровня физической активности и дохода до наличия хронических заболеваний и следования диетам связь между долей УПП в рационе и ухудшением мозгового здоровья сохранялась.

Каждые дополнительные 10% УПП в рационе по весу увеличивали риск когнитивных нарушений на 16%, а риск инсульта — на 8%. При этом увеличение доли необработанных продуктов, наоборот, снижало риски на 12%.