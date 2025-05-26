Пульмонолог объяснил, чем опасны загрязненные мазутом пляжи

Токсичные испарения нефтепродуктов могут привести к обострению заболеваний.

Речь идёт как о бронхите, так и о тяжёлом поражении лёгких. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал Александр Пальман.

«Вдыхание каких-то токсических веществ потенциально может приводить к поражению лёгких, причём нередко эти заболевания могут быть острые. Проявляться это может в диапазоне от картины некого бронхита и заканчивая достаточно тяжёлым поражением лёгких. Всё зависит от концентрации. Минимальное превышение каких-то предельно допустимых концентраций на короткий отрезок времени для подавляющего большинства пройдёт незаметно. Если у человека уже есть какое-то хроническое заболевание, например, та же самая бронхиальная астма, то то, что не заметят другие, может привести к обострению. Если вдруг при каком-то неудачном стечении обстоятельств уровень испарений сильно возрастает, а человек подвергается этому воздействию последовательно, то там можно наработать достаточно серьёзную проблему. Скорее всего, это не тот уровень испарений, который может убить на месте, но на месте людей, которые отдыхают и отправляются туда купаться, я бы, наверное, воздержался от игры в рулетку. Это ситуация, когда казино всегда выигрывает».

Ранее в Роспотребнадзоре назвали непригодными для купания пляжи Анапы и Темрюкского района. Эти территории по-прежнему остаются в зоне высокого риска, сообщила глава ведомства Анна Попова.