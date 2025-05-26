Когда родинки становятся «красным флагом» для загара

Погоня за красивым загаром может привести к меланоме кожи и злокачественной опухоли. Как избежать проблем со здоровьем, рассказала врач-дерматовенеролог Анна Убилава.

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— Причины развития меланомы различны. Одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, которое обладает мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК, — объяснила она.

По словам эксперта, ультрафиолетовое излучение, особенно типов А и В, может повреждать ДНК клеток кожи, провоцировать мутации, которые способны привести к образованию меланомы.

Врач добавила, что от солнечных ванн стоит отказаться тем, кто имеет I и II фототипы кожи; тем, кто имеет более 50 родинок; у кого есть онкологический анамнез или аллергия на солнце; кто перенес солнечные ожоги, особенно в детстве, и тем, кто принимает светочувствительные препараты.

Убилава призвала не пренебрегать кремами с SPF и регулярно проверять кожу у специалистов, чтобы вовремя заметить тревожные знаки, сообщает Life.ru.

Дерматолог, онколог Ольга Машкова напомнила, что меланома — опасное, но во многих случаях предотвратимое заболевание. Правильные привычки и разумное отношение к загару помогут сохранить кожу здоровой.

Выбор солнцезащитного средства зависит от фототипа кожи, сообщила косметолог-эстетист Наталья Рябинова. По ее словам, чем темнее тон кожи, тем ниже должен быть SPF — фактор защиты от солнца.