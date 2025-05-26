Подсчитано, сколько россиян следят за здоровьем с помощью гаджетов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Каждый третий (36%) участник опроса аналитического центра ВЦИОМ отслеживает состояние своего здоровья с помощью гаджетов. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

"Каждый третий опрошенный (36%) относит себя к пользователям устройств для мониторинга здоровья или восполнения функций организма, которые собирают и передают данные в информационную систему. Об использовании диковинок пока говорить рано: сегодня "интернет тел" в нашей жизни - это обычно фитнес-браслет или смарт-часы (31% интернет-пользователей говорят об их использовании), и специальное приложение в телефоне (3% опрошенных)", - говорится в публикации.

Чаще всего россияне пользуются такими устройствами для мотивации к физической активности (59%), контроля за состоянием здоровья (57%), повышения комфорта повседневной жизни (54%). Среди других причин - любовь к технологиям (42%), желание улучшить возможности тела (16%), а также медицинские показатели (11%).

Есть и те, кто избегает использования подобных гаджетов - 60% респондетов сослались на возможную утечку персональных данных, 51% - на вред из-за неточной работы устройства, 44% - на нежелание быть объектом для слежки со стороны корпораций. Еще 23% опрошенных россиян беспокоятся, что устройства "интернета тел" вмешиваются в природу человека, 18% указали на вероятность утраты контроля над своим телом.

Эксперт ВЦИОМ Ксения Таракановская отметила, что технологии "интернета тел" открывают колоссальные перспективы в области здравоохранения, но революция невозможна без социальной адаптации населения.

"Находясь на ранней стадии формирования экосистемы "интернета тел", необходимо учитывать возможные риски, особую роль среди которых играют вопросы этики, права и безопасности. Ближайшее будущее - время осмысления этих вопросов, анализа возможных сценариев развития "интернета тел" и консолидации усилий государства, технологического бизнеса и экспертного сообщества по этому направлению", - приводятся в публкации слова эксперта.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" проведен 21-23 марта. В опросе приняли участие свыше 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.