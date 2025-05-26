Когда необходима экстренная прививка от кори

Людям с иммунитетом к кори рекомендуется сделать одну дозу вакцины в случае, если контакт с больным произошел менее чем за 72 часа. Если же иммунитета нет, то прививку следует сделать по стандартной схеме - две дозы с интервалом. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

По словам врача, тем, у кого нет иммунитета, следует сдать анализ на антитела IgG к вирусу кори. Это важно при случайном контакте с больным. Специалист объясняет, что при наличии иммунитета достаточно одной дозы вакцины. В остальных случаях - требуются обе дозы.

Корь - опасная инфекция, единственный надежный способ защиты от нее это вакцинация. Именно поэтому важно проверить антитела к вирусу кори и при необходимости вакцинироваться.

Поздняков привел схему, по которой можно определить свою толерантность к вирусу:

— Менее 0,12 МЕ/мл — иммунитета нет, нужна прививка; — 0,12–0,18 МЕ/мл — сомнительный результат, лучше перестраховаться; — Более 0,18 МЕ/мл — защита есть, вакцинация не требуется.

Вспышки кори фиксируют в Европе, США, Вьетнаме. В России в 2025 году было зарегистрировано 22,5 тыс. случаев, и для сдерживания вируса Роспотребнадзор проводил «подчищающую» вакцинацию для тех¸ кто мог контактировать с больными.