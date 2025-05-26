Определены ключевые факторы улучшения физической формы

Втиснуть тренировки в плотное расписание не всегда может быть легко. Однако недавно учёные обнаружили, что одна из главных вещей при этом - регулярность.

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Согласно результатам нового исследования Университета Флориды в области здравоохранения, опубликованного в журнале Medicine & Science in Sports and Exercise, время и последовательность помогают быстрее добиться результатов в фитнесе.

В рамках новой работы учёные проанализировали данные 800 пожилых людей, средний возраст которых составлял 76 лет. Участники, которые больше всего двигались в утренние часы, а также делали это более регулярно, имели преимущества. У них были более высокие показатели физической формы лёгких, здоровья сердца, эффективности ходьбы по сравнению с теми, кто тренировался позже днём и менее последовательно.

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Важно также понимать, что физическая активность охватывает все повседневные движения. В том числе выполнение поручений, уборка дома, работа в саду, походы за продуктами, прогулки.

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