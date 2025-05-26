Лучшая добавка для поддержания здоровья мозга у пожилых

Один из лучших способов поддерживать мозг в тонусе - это включение в рацион омега-3. Это полиненасыщенные жиры, которые нужно получать из пищи, так как наш организм не может производить их в достаточном количестве.

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Тейлор Уоллес, доктор философии, говорит, что организм человека может вырабатывать около 10% необходимого количества EPA и DHA из ALA (всё это - формы омега-3 жирных кислот), потребляемой с пищей. Но с годами и при снижении когнитивных способностей этот процент снижается. Исследования на животных и людях демонстрируют, что когда в рационе отсутствуют жирные кислоты омега-3, то уровень DHA в мозге снижается. Это ускоряет старение, влияет на память. К счастью, исправить это можно при помощи добавления омега-3 в диету.

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Один отчёт показал, что добавки EPA и DHA благотворно влияют на маркеры воспаления, окислительный стресс и здоровье мозга. В другой работе отмечается, что существует связь между приёмом добавок омега-3 и улучшением обучения, памяти, общего когнитивного здоровья и притока крови к мозгу.

Также одна научная работа продемонстрировала, что более высокие уровни DHA в крови связаны с уменьшением риска возникновения болезни Альцгеймера и деменции любой причины. На приём добавок DHA влияет и генетика.

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