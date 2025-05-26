В каких продуктах пробиотиков больше, чем в йогурте

Йогурт - это популярный источник пробиотиков, которые поддерживают пищеварение. Однако есть и большое количество другой пищи, обладающей подобными свойствами.

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Кефир. Считается, что в нём пробиотиков больше, чем в йогурте. Кроме того, кефир уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, снижает уровень холестерина.

Кимчи. Это блюдо готовят из ферментированных овощей с добавлением соли и других приправ. Кимчи поддерживает пищеварение, иммунную функцию, здоровье сердца при регулярном употреблении.

Комбуча. Этот напиток помогает здоровью кишечника, поддерживая работу полезных бактерий, улучшая пищеварение, облегчая проблемы с желудком.

Хлеб на закваске. Готовится закваска с помощью сбраживания муки и воды с использованием молочнокислых бактерий и дрожжей. В таком хлебе есть полезные вещества, которые борются с воспалением и защищают клетки.

Квашеная капуста. Она содержит полезные бактерии, которые помогают поддержать иммунитет и уменьшить воспаление.

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Мисо. Это блюдо улучшает здоровье кишечника, уменьшает воспаление, снижает кровяное давление и, возможно, защищает от рака.

Ласси. В отличие от кефира такой напиток содержит только бактериальные культуры, но не дрожжи. Ласси помогает пищеварению, при симптомах раздражённого кишечника. Некоторые исследования связывают его с улучшением здоровья сердца, контролем уровня глюкозы в крови, поддержанием функции иммунной системы.

Квас. Полезные бактерии в его составе улучшают здоровье кишечника.

Темпе. Это хороший источник растительного белка. Он обладает такими преимуществами для здоровья, как уменьшение воспаления, поддержание здоровья кишечника, обеспечение организма антиоксидантами.

Натто. Кроме поддержания работы кишечника, это блюдо укрепляет сердце и кости, улучшает реакцию организма на инсулин.

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