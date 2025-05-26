Что выдает забитый на 90% сосуд

Если у человека наблюдается поражение сосудов сердца, то он, как правило, испытывает типичные для стенокардии боли. Дает о себе знать и атеросклероз артерий нижних конечностей. Это проявляется в дискомфорте при ходьбе в икроножных мышцах.

Другая ситуация - образования в сонных артериях. Даже при закрытии просвета сосуда на 90% пациент может чувствовать себя нормально, пишет кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.

"Тяжелый атеросклероз может стать неожиданностью и для пациента, и для его врача", - отметил специалист.

На что обратить внимание? Так, у одного из пациентов отмечалось небольшое повышение артериального давления ("мягкая гипертония"), больше жалоб не было. При этом "на дуплексном сканировании артерий шеи были выявлены катастрофические изменения", то есть, существовал достаточно высокий риск инсульта, пишет Константин Крулев.

"Обе сонных артерии были стенозированы на 90%. Но ни головокружений, ни снижения работоспособности у пациента не было", - отметил кардиолог.

В этом случае необходимо оперативное вмешательство, направление к сосудистому хирургу. Пациенту, о котором рассказал врач, была выполнена первая эндартерэктомия, а через год - вторая. Такая пауза между вмешательствами обусловлена тем, что организм постепенно привыкает к новым условиям сниженного кровотока.