Ученые назвали две привычки, помогающие сохранять стройность

Ранний завтрак и ужин могут сыграть важную роль в контроле массы тела, считают исследователи из Барселонского Института глобального здравоохранения. Результаты их научной работы опубликованы в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA).

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К такому выводу они пришли в ходе масштабного исследования с участием более семи тысяч взрослых добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет. В 2018 году участники подробно рассказали о своем питании, образе жизни, графике приема пищи и физических параметрах. Спустя пять лет более трех тысяч из них прошли повторное обследование и предоставили обновленные данные о здоровье.

Результаты показали: у тех, кто начинал день с раннего завтрака и дольше не ел перед сном, индекс массы тела, как правило, был ниже.