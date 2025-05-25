Как физическая активность влияет на здоровье пожилых людей

Совсем недавно группа ученых представила результаты исследования, которое подтвердило, что физическая активность является важным фактором в поддержании здоровья пожилых людей. В рамках этого проекта были проанализированы данные 871 участника в возрасте от 65 до 79 лет из четырех европейских стран: Италии, Нидерландов, Польши и Великобритании.

Исследование показало, что даже минимальная физическая нагрузка может значительно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей. Участники, которые не следовали строгим рекомендациям по времени занятий спортом, все же отмечали положительные изменения в здоровье при сокращении времени, проведенного в сидячем положении. Наименьший риск развития метаболического синдрома наблюдался у тех, кто занимался физической активностью более 2,5 часов в неделю и проводил меньше времени сидя.

Кроме того, важно отметить, что не только интенсивность физических упражнений имеет значение. У людей, которые сидели менее 8,3 часов в день, риск возникновения метаболических заболеваний был значительно ниже даже при низком уровне активности. Наилучшие результаты здоровья были зафиксированы у тех участников, которые сочетали умеренные физические нагрузки с уменьшением времени нахождения в сидячем положении.

Тем временем опубликован рейтинг регионов России по уровню для жизни пожилых людей.