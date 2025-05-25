Диетолог назвала напитки и продукты, которые помогут освежиться в жару

Летние дни бывают не только приятными, но и вызывают дискомфорт из-за жары. Правильный выбор еды и напитков поможет охладиться и при этом не заболеть. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, что можно есть и пить во время жары.

Что лучше есть и пить в жаркую погоду

В жаркую погоду наиболее важно соблюдать питьевой режим, но напитки не должны быть холодными или с добавлением льда, подчеркнула специалист.

Правильный питьевой режим во время жары помогает поддерживать нормальную температуру тела и предотвращает обезвоживание организма. Необходимо пить не менее двух литров воды, но она не должна быть ледяной или газированной. Лучше отдать предпочтение жидкости комнатной температуры, — уточнила Редина.

Диетолог отметила, что в воду можно добавить лимон, имбирь и мяту, а также пить теплый зеленый чай. Эти напитки помогут восполнить запасы жидкости, которую человек теряет с потом в жаркую погоду.

Кроме того, в жару рекомендуется есть легкую пищу, чтобы не перегружать организм, которому и так непросто, продолжила эксперт.

Нужно есть больше фруктов, овощей и ягод, которые богаты витаминами и минералами. Особенно полезно в жару включить в рацион арбуз, манго, персики, дыню, огурцы, помидоры и свежую зелень. В них содержится много влаги, которая необходима организму летом, — заверила Редина.

Помимо этого, хорошо насыщают и позволяют оставаться «охлажденным» в жару молочные продукты, такие как кефир, натуральный йогурт без добавок, ряженка, творог и молоко, перечислила диетолог.

А любимая всеми летом окрошка не должна быть на ледяном квасе, кефире или минеральной воде. Лучше их добавлять, когда они имеют комнатную температуру, добавила собеседница «ВМ».

От чего лучше отказаться

По мнению специалиста, в жаркие дни лучше отказаться от жирного, жареного, копченого мяса и тяжелых блюд.

— Чтобы не заболеть в жару, стоит избегать жирной и тяжелой пищи, например свинины, колбас, котлет. Эти продукты могут быстро испортится на жаре, в них заведутся бактерии, что приведет к отравлению. Кроме того, они долго перевариваются, и организму нужно затратить на это много энергии, — предупредила Редина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что мята имеет свойство освежать и бодрить, а также укреплять стенки сосудов. Однако некоторым людям противопоказано ее употреблять.