Как молодежь пытается сохранить здоровье в эпоху «выгорания»

Сегодня здоровый образ жизни — это не просто набор правил и рекомендаций, а скорее индивидуальная система, выработанная на основе проб и ошибок. Для кого-то это зарядка по утрам и домашние тренировки по видео-гайдам, для кого-то — отказ от сахара, а для третьих — привычка не завтракать, потому что «просто не успеваю». Специалисты олимпиады студентов «Я — профессионал» выяснили, как выглядит здоровье и самоощущение молодых людей сегодня.

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Физическая активность: между залом и Зумом

13% студентов занимаются спортом почти каждый день, еще 29% - 2−3 раза в неделю. При этом более трети делают это нерегулярно — когда остается время или мотивация. Ещё 13% не занимаются вовсе.

Наиболее популярны силовые тренировки (41%) и йога (28%). Высокий процент выбирает и групповые занятия или кардио в фитнес-клубах (27%). Бег, плавание и домашние тренировки также занимают заметную долю.

Среди менее распространенных видов активности — историческое фехтование, стрейчинг, туризм, скалолазание, пилатес, танцы. Многие упоминают физкультуру в вузе как единственную или обязательную форму двигательной активности.

На вопрос о мотивации большинство (72%) указали укрепление здоровья. Для 55% важен внешний результат — фигура. Еще 41% отметили положительное влияние спорта на настроение. Некоторые отмечают: «Если не сделаю зарядку, чувствую себя хуже весь день».

Интересно, что моду на ЗОЖ как мотиватор указали лишь 1,6%. Это показывает, что популярность здорового образа жизни уже перешла в зону обыденности — и воспринимается скорее как необходимость или привычка, чем как тренд.

Питание: не всегда осознанное, но все чаще сбалансированное

Только 10% студентов постоянно придерживаются принципов «правильного питания», еще 49% делают это время от времени. При этом 36% едят «все, что хотят и когда хотят», не вводя жестких рамок.

Среди ограничений чаще всего упоминались отказ от фастфуда (49%), контроль калорийности (41%) и ограничение сладкого (32%). Некоторые студенты указывают на специфические диеты — кето, пост, флекситарианство (преимущественно растительный рацион, допускающий потребление меся в небольшом количестве), лечебные диеты по показаниям врача.

Из ответов видно, что главные барьеры для питания по всем правилам — нехватка времени и денег, ограниченные условия (например, отсутствие кухни в общежитии). Многие признаются, что вынужденно питаются всухомятку или выбирают самый доступный вариант — часто в ущерб качеству еды.

Тем не менее, большинство студентов проявляют интерес к сбалансированному рациону. Они читают этикетки, следят за содержанием белков, жиров и углеводов, пытаются меньше употреблять вредные продукты без категоричных запретов — и все чаще рассматривают питание как часть общего самочувствия, а не как отдельную сферу.

Эмоциональное здоровье: самостоятельные практики и редкие обращения за помощью

Психологическое состояние — еще одна важная часть жизни студентов. На вопрос о том, что они делают в моменты тревожности или раздражительности, более половины (54%) ответили, что стараются справляться самостоятельно. Ещё 31% обращаются за поддержкой к близким — друзьям, родителям, партнерам. Только 8% обращались к психологу.

Многие упомянули дополнительные способы стабилизации состояния: спорт, прогулки, хобби, прослушивание музыки, витамины, развлекательный контент. Некоторые участники указали, что уже находятся под наблюдением у психиатра или психотерапевта, но это единичные случаи.

Такой результат может говорить о нескольких тенденциях. Во-первых, происходит нормализация дискомфорта: ощущение, что «все так живут», помогает справляться со стрессом и осознавать, что большинство людей — в одной лодке. Во-вторых, налицо недостаточная доступность и популяризация психотерапии, о чем говорит сравнительно небольшой процент тех, кто обращается к профессионалам при возникновении сложных жизненных ситуаций. В-третьих, современным студентам присуща высокая самостоятельность и поиск рабочих стратегий «на ходу», что говорит о независимости и самодостаточности молодежи.

Итоги

Результаты опроса показывают, что у значительной части студентов уже есть устойчивые привычки, связанные с заботой о себе — будь то тренировки, продуманное питание или работа с эмоциями. Но эти привычки редко выглядят идеально: студентам мешают перегрузки, нехватка ресурсов и общий фон неопределенности.

Однако стремление к устойчивости и благополучию есть — и оно, скорее всего, будет только усиливаться. Молодые люди не просто копируют «модные» ЗОЖ-модели, а адаптируют их под свою реальность. Это и есть главный вывод: здоровье — не цель, а процесс. И у каждого он свой.