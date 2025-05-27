Надо ли менять зубную щетку после болезни

Когда мы болеем простудой или гриппом, все наши мысли часто сосредоточены на том, чтобы скорее восстановиться. Но есть мелочи, о которых мы забываем, однако они могут оказать влияние на наше здоровье в будущем. Например, что делать с зубной щеткой, которой мы пользовались во время болезни? Стоит ли менять ее сразу после выздоровления или можно оставить старую? Ответы на эти и другие вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» дала врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина.

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Нужно ли менять щетку после болезни

Многие считают, что риск заражения через зубную щетку после болезни очень мал и ее замена необязательна. Однако это мнение игнорирует важные механизмы передачи вирусов и бактерий (контактных и посредством поверхности), особенно в условиях недостаточной гигиены, рассказала доктор:

— Вирусы гриппа, например, достаточно устойчивы, чтобы оставить следы на поверхности щетки, способные вызвать повторное заражение или осложнения у ослабленного организма. Такой подход не согласуется с современными рекомендациями по профилактике инфекционных заболеваний и может привести к нежелательным последствиям.

Общая рекомендация заключается в следующем: после перенесенной болезни обязательно меняйте зубную щетку, чтобы исключить повторное заражение, а также снизить риск распространения инфекции в домашней среде.

— Это является несложной, но очень эффективной мерой, которая способствует быстрому восстановлению организма и укреплению иммунной системы, — заверила врач.

Как правильно выбрать и заменить зубную щетку

Специалист выделила основные критерии выбора и замены зубной щетки:

во-первых, она должна иметь удобную длину ручки и подходящую гибкую головку, чтобы достичь всех труднодоступных участков полости рта;

во-вторых, щетка должна обладать средней жесткостью волокон, так как мягкая не справляется с налетом, а жесткая травмирует десны и ухудшает их состояние;

также важно следить за состоянием щетинистого материала, чтобы своевременно заменить щетку при изнашивании;

рекомендуется менять зубную щетку каждые три–четыре месяца или раньше, если щетина начинает расползаться или деформироваться.

Как правильно хранить зубные щетки

По словам гигиениста, не стоит хранить несколько щеток вместе или в герметичных контейнерах, так как это способствует развитию бактерий и плесени.

— Лучшим вариантом станет отдельное хранение каждой щетки в вертикальном положении в хорошо проветриваемом месте, чтобы она могла полностью высохнуть и не стать рассадником микробов, — подчеркнула доктор.

Чтобы щетка оставалась безопасной и предотвращала риск рецидива заболевания, рекомендуется после каждого использования тщательно промывать ее проточной водой. Это нужно, чтобы убрать осевшие микробы и остатки слюны, ведь регулярное промывание помогает снизить концентрацию вирусов и бактерий на поверхности щетки, объяснила врач.

— Периодическая дезинфекция щетки — хорошая практика. Например, раз в неделю можно опускать ее в стакан с дезинфицирующим раствором или ополаскивателем, чтобы дополнительно уничтожить остатки вирусов и бактерий, — добавила специалист.

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