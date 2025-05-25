Вирусолог назвал регионы с повышенной опасностью укусов клещей

Это Тверская и Тюменская области, а также Сибирь, Приморский край и Забайкалье.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рекомендовал жителям использовать репелленты перед прогулками.

«Есть зоны, где живут и активно размножаются клещи. Например, Тверская область, Сибирь, Тюменская область, Приморский край, Забайкальский край. Там клещей достаточно много встречается и рекомендовано использование репеллентов. Ими можно обрабатывать одежду, также нужно осматривать животных обязательно после прогулки в лесном массиве. Все средства примерно с одинаковой эффективностью. Пользуйтесь теми, у которых в инструкции есть показания для применения для данных целей. Если человек едет в поход или посещает лесную зону, то лучше с собой взять репелленты и дома ими воспользоваться. Если гуляешь по парку, например, в Москве, то такой жёсткой рекомендации нет».

Ранее профессор НИИ им. Мечникова Михаил Костинов рассказал, что клещ может переносить минимум три инфекции.