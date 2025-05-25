Водоросли: чем полезны и как правильно употреблять

О водорослях принято говорить в категориях экзотики: тут и суши, и азиатская кухня в целом, и косметические маски с обертываниями. Но на самом деле это — один из самых древних и богатых источников микроэлементов, который все чаще появляется в рекомендациях экспертов по правильному питанию. Особенно в условиях дефицита йода, магния и полноценного растительного белка. Нутрициолог Элина Королева рассказала, какие водоросли бывают, почему их стоит включить в рацион и как это делать с умом.

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Нори

Это самые известные, тонкие листы из красных водорослей, которые мы чаще всего встречаем в роллах. Богаты белком, витаминами A, C, E и йодом. Повышают иммунитет, улучшают здоровье кожи и прибавляют остроты зрению.

Вакаме

Зеленые волнистые водоросли, которые часто добавляют в суп мисо.

«Это отличный источник фукоксантинов, снижающих уровень холестерина и стимулирующих жиросжигание. Содержат кальций и магний», — объясняет эксперт.

Комбу

Или ламинария — особенно богаты йодом, а также альгинатами, которые помогают очищать организм от тяжелых металлов. Комбу часто используют для варки бульонов: они придают тот самый умами-вкус и насыщенность отвару.

Спирулина

Микроскопическая сине-зеленая водоросль, чаще всего встречается в виде порошка или таблеток. Настоящий суперфуд: содержит до 70% белка, железо, хлорофилл, антиоксиданты. Повышает выносливость, поддерживает уровень гемоглобина.

Хлорелла

И еще одна микроводоросль с высоким содержанием хлорофилла. Помогает детоксикации, укрепляет иммунитет, способствует заживлению тканей и нормализации уровня сахара.

Начинайте с малых доз и наблюдайте за реакцией

Избыток йода может перегружать щитовидную железу. Если у вас есть аутоиммунные или эндокринные проблемы — консультируйтесь с врачом. Начинайте с ½ чайной ложки спирулины или 1 листа нори в день.

Не нагревайте микроводоросли

«Спирулина и хлорелла теряют часть своих свойств при термической обработке. Добавляйте их в смузи, салаты, в уже готовую кашу комнатной температуры — но ни в коем случае не варите и не жарьте», — предостерегает нутрициолог.

Сочетайте с источниками витамина С

Железо из водорослей лучше усваивается в паре с витамином С. Добавьте в салат с вакаме немного лимонного сока или ешьте спирулину вместе с ягодами.

Обращайте внимание на происхождение

Водоросли легко накапливают токсины из воды. Покупайте сертифицированные продукты с пометкой «органик» или от надежных производителей. Особенно это касается порошков и добавок в таблетках.