Почему не стоит запивать шашлык холодной водой

В жаркую погоду многие люди предпочитают запивать шашлык холодными напитками, однако это не всегда безопасно. Об этом предупредила гастроэнтеролог и специалист лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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«Прохладные напитки могут спровоцировать вздутие и тяжесть в животе, привести к спазмам и боли в желудке. Поэтому лучше отдавать предпочтение напиткам комнатной температуры или теплым (чай). При выборе напитков к мясу важно учитывать индивидуальную реакцию, соблюдать умеренность и правильно сочетать продукты. Шашлык лучше всего сочетать с легкими гарнирами и овощными салатами», – пояснила Кашух, передает RT.ru.

Врач подчеркнула, что многие предпочитают охлажденные напитки в жаркую погоду, однако это не всегда безопасно для пищеварительной системы. Прохладные напитки могут вызвать вздутие, спазмы и дискомфорт в желудке. Рекомендуется отдавать предпочтение напиткам комнатной температуры или теплым – например, чаю. Также важно учитывать индивидуальную реакцию организма на разные виды напитков и соблюдать умеренность при их употреблении, особенно в сочетании с жирными блюдами, такими как шашлык.

Специалист перечислила альтернативные напитки, которые отлично подходят к мясу и способствуют поддержанию здоровья. Вода с лимоном помогает освежиться и утолить жажду, а домашний лимонад не содержит искусственных добавок. Морсы из клюквы и брусники содержат витамины и антиоксиданты, а теплый травяной чай с ромашкой, мятой или имбирем способен успокоить желудок и снять дискомфорт. В то же время, эксперт предупредила о вреде крепкого алкоголя, который может усилить нагрузку на печень и поджелудочную, а также повысить риск развития острого панкреатита при сочетании с жирной пищей.

Напомним, что с наступлением теплого сезона многие россияне планируют пикники с шашлыками. Однако нарушение правил пожарной безопасности может привести не только к штрафам, но и к трагическим последствиям.