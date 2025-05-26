Почему нельзя худеть быстро

Быстрое похудение опасно для здоровья, заявила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.

«Резкое похудение представляет значительный риск для здоровья, связанный с несколькими факторами, такими как обострение существующих болезней и развитие новых патологий, высвобождение накопившихся в жировой ткани токсинов, обезвоживание, утраты мышечной массы и дефицита важных нутриентов», – сказала она в интервью РИА Новости.

Врач предупредила, что экстремальные диеты, распространенные среди россиян по весне, могут привести к серьезным проблемам.

Ранее «СП» сообщала о том, что руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова рассказала, как похудеть без вреда для здоровья.