Пять малокалорийных продуктов, которые заглушают аппетит

Профессор Джозеф: чувство сытости продлевают фасоль и яйца. Специалист обратил внимание, что худеющие обычно стараются есть поменьше, но это не всегда равно небольшие порции. Есть продукты, которые помогают продлить чувство насыщения и не поправляться. Их полная противоположность — те, эффект которых исчезает уже через час и в итоге есть хочется ещё сильнее.

Какие продукты вызывают чувство насыщения

Овёс

Овес считается одним из лучших продуктов для контроля аппетита. Он богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение и помогает дольше оставаться сытым».

Ещё вовсе есть бета-глюкан. Он стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая энергетические сбои, которые вызывают тягу.

Чечевица и фасоль

В бобовых много клетчатки и растительного белка, поэтому это отличный помощник в снижении чувства голода.

Хрустящие сырые овощи

Их много, а калорийность маленькая — вот и весь секрет. В списке морковь, огурцы, перцы, сельдерей

«Хруст и жевание также помогают спровоцировать сигналы сытости в мозге», — рассказал профессор, врач-консультант и руководитель клиники по снижению веса Франклин Джозеф.

Яйца

Чувством насыщения этот продукт обязан высокому содержанию в нём белка. Вдобавок ещё и возможно разнообразие: можно просто сварить яйцо, а ещё сделать омлет или пашот.

Попкорн

Это вариант перекуса позволит наесться, при том что в нём немного калорий. Но важное уточнение: речь о пустом попкорне. Пропитанный маслом или сахаром, и уж тем более всем сразу, очень калорийный.

От каких продуктов хочется есть ещё сильнее

Вра-нутрициолог Дария Каравацкая разделила такую еду на 4 группы:

Простые углеводы: выпечка, сладости, шоколад, каши быстрой варки, белый шлифованный рис, белый хлеб и так далее.

Кислые овощи, ягоды и фрукты: яблоки, цитрусовые, сливы, гранаты, киви и другие.

Горькие травы, капуста, салат, в том числе укроп, руккола, петрушка, имбирь, редис, радичио, кейл и эндивий.

Специи: корица, куркума, лавр, тмин, розмарин, орегано, базилик, черный перец и даже соль.