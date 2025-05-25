Почему самолечение препаратами для похудения — плохая идея

Препараты для снижения аппетита и воздействия на метаболический статус, применяемые для лечения ожирения, не должны отпускаться без рецепта и применяться без назначения врача. Их побочные эффекты еще не до конца изучены и в будущем могут нести серьезные риски для здоровья, сообщила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"Все медицинское сообщество сейчас охвачено вниманием тем эффектом, которого удается достичь применением этих препаратов, но все должно быть абсолютно адресно, никакого самолечения здесь недопустимо, потому что когда человек самостоятельно назначает себе эти препараты, то лет через 10-20 он может иметь повышение риска развития онкопатологии, какие-либо риски его собственного здоровья, какие-то генетические или наследственные предпосылки, о которых он не знает, под действием применения этих препаратов могут быть реализованы в большей мере, и он понесет очень серьезное бремя вот этих спровоцированных заболеваний", - сказала Мокрышева.

По ее словам, очень важно, чтобы препараты для снижения аппетита и воздействия на метаболический статус выдавались пациенту только по рецепту, так как их пагубное влияние на организм еще до конца не изучено.