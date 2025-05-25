Ученые рассказали, как эфирное масло розмарина влияет на память

Масло розмарина на 15 – 20% повышает эффективность запоминания информации. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Специалисты Нортумбрийского университета пришли к выводу, что аромат эфирного масла розмарина способен значительно улучшить когнитивные функции, в частности — кратковременную и рабочую память. По данным исследования, вдыхание розмарина может повысить эффективность запоминания информации на 15 – 20%.

Как поясняют ученые, эффект достигается за счёт воздействия летучих соединений розмарина на обонятельную систему. Эти вещества активируют обонятельную луковицу, которая напрямую связана с гиппокампом — областью мозга, отвечающей за формирование и хранение воспоминаний. В ходе эксперимента у участников фиксировали усиление альфа-ритмов головного мозга — это свидетельствует о повышении концентрации и способности к усвоению новой информации.

Эксперты рекомендуют использовать розмариновое масло при подготовке к экзаменам, важным встречам или интеллектуальной работе. Для этого достаточно добавить 2 – 3 капли масла в аромадиффузор или нанести на салфетку и вдыхать аромат в течение пяти минут перед началом занятий.