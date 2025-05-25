Что произойдет с давлением, если есть бананы каждый день

Новое исследование, опубликованное в Американском журнале физиологии, подтвердило, что диета, богатая калием, способствует снижению артериального давления, особенно при ограничении натрия.

© Чемпионат.com

Выводы авторов показали, что реакция на соль и калий зависит от пола и возраста. Так, женщины до 60 лет менее чувствительны к избытку натрия, чем мужчины. После 60 лет риск гипертонии у женщин возрастает, поэтому контроль калия становится особенно важным.

Как отметила Дэниел Джонс — доктор медицинских наук, профессор Медицинской школы Университета Миссисипи — в день безопасно съедать один банан. Однако для достаточного потребления калия важно включать и другие продукты, например, авокадо и брокколи.

Эксперт подчеркнула, что польза бананов не ограничивается калием: они также содержат клетчатку, витамин С и антиоксиданты, полезные для сердца и кишечника.