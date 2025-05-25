Чем опасны ранние фрукты и ягоды

Ранние фрукты и ягоды, которые появляются в продаже до естественного сезона созревания могут представлять опасность. Связано это, как правило, со способами их выращивания. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» диетолог Дарья Русакова.

«Как правило они содержат более высокую концентрацию нитратов, используемых для ускоренного роста. Часто такие плоды обрабатываются пестицидами, фунгицидами для защиты от вредителей, а также для защиты при транспортировке», - объяснила специалист.

По ее словам, в плодах, собранных до биологической зрелости, содержатся меньше витаминов, антиоксидантов. Также они уступают плодам, которые растут в свой сезон. Специалист объяснила, что большое количество стимуляторов роста и защитных химикатов повышает аллергенность продуктов, поэтому лучше выбирать сезонные ягоды и фрукты.

«Также тщательно мыть и удалять кожуру, если вы покупаете у непроверенных поставщиков, что не следует делать», - добавила эксперт.

Ранее профессор холод рассказал, что из-за заморозков в Ростовской области могут вырасти цены на фрукты в локальных рынках. По словам эксперта, на прилавках может стать меньше отечественной черешни, персиков и абрикосов.