Почему популярные способы детокса могут быть опасны для организма

Популярные способы детокса могут крайне негативно повлиять на внутренние органы. Какие методы способны навредить организму, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ "ГП №220 ДЗМ" Андрей Тяжельников в программе "Доктор 24".

Опасность слабительных

При переедании пища и напитки могут оказывать токсическую нагрузку на организм. В таких случаях некоторые прибегают к слабительным средствам. Однако их разрешено принимать строго по назначению врача, рассказал Андрей Тяжельников.

"Бесконтрольный прием слабительных препаратов может вызвать обезвоживание организма".

Более того, длительное потребление таких средств вызывает атонию кишечника. Это состояние, при котором перистальтика органа нарушается и он не способен работать самостоятельно, добавил врач.

Ферменты и народные средства

Также после перееданий люди часто принимают ферменты. При сильной тяжести в желудке такие препараты могут действительно улучшить состояние, отметил врач.

Но несмотря на то, что ферменты менее опасны, чем слабительные, назначать их должен специалист.

"Постоянный прием отражается на состоянии поджелудочной железы. Кроме того, если после их приема дискомфорт сохраняется, то следует обратиться за медицинской помощью".

Кроме того, врач предостерег от народных способов "чистить" печень, для чего часто используются различные травы или масла. При боли или тяжести в подреберье требуется консультация со специалистом, который подберет правильное лечение, подчеркнул Тяжельников.