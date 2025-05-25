Фитнес-эксперт дал простые советы по борьбе с гиподинамией на удаленке

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как бороться с гиподинамией тем, кто работает на удаленке.

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Одна из главных проблем современности

Именно из-за гиподинамии (малоподвижного образа жизни) количество людей с избытком веса тела уже превышает миллиард человек на планете. И если раньше от нее в основном страдали работники офисов, то теперь она коснулась даже детей и подростков: вместо активных игр они все чаще отдают предпочтение гаджетам.

Проблема затрагивает и еще одну, относительно новую категорию – тех, кто работает на удаленке. У них гиподинамия приобрела откровенно патологический характер. Только по официальной статистике, такие сотрудники могут набирать до 7 лишних килограммов в месяц! И несложно догадаться, какая цифра на весах будет через несколько лет работы в таком режиме.

В целом с офисными сотрудниками, а также детьми и подростками все еще не так страшно. Первые все равно выходят из дома, идут на работу, выполняют ряд других активностей. Более того, многие понимают опасность сидячего образа жизни, поэтому посещают фитнес-клубы. Вторые тоже имеют неизбежную активность: ходят в школу, на кружки, посещают уроки физкультуры.

А вот человек, который работает дома, как правило, практически полностью лишен движения. В том числе из-за активного развития сервисов доставки готовой еды, а также отсутствия потребности ходить перед работой: проснулся, выпил кофе и сел за компьютер.

Так что же делать? Для начала – понять проблему и осознать опасность такого образа жизни.

Время действовать

Сперва нужно задать себе один простой вопрос: "Для чего я столько работаю, если у меня нет другой жизни?" Как показывает опыт общения с такими людьми, они настолько становятся зависимыми от дома, что даже отпуск проводят, сидя в ресторане на берегу моря, за компьютером или смартфоном. Редко кто из них отдыхает активно.

Можно также задуматься о том, чтобы завести собаку. Кстати, такой совет мне дали люди, которые поняли, что практически перестали выходить из дома. Причем они советуют брать питомцев тех пород, с которыми нужно не просто долго ходить, но и в целом активно проводить время. Единственное, всегда нужно осознавать ответственность за питомца и четко взвесить все за и против перед принятием такого решения – готовы ли вы на такие резкие изменения в образе жизни.

Также важно поменять питание и питьевой режим. Раз сотрудники, работающие на удаленке, часто используют сервисы доставок, нужно покупать правильные блюда. Для этих целей идеально подойдет еда для фитнеса. Такие же рекомендации касаются и напитков, особенно тех, что содержат сахар, и энергетиков, которые вообще опасны для здоровья. Старайтесь пить больше чистой воды, можно минеральной. Это помогает не просто поддержать нормальное функционирование организма, но и контролировать аппетит.

В обязательном порядке нужно выходить гулять. Вечерние прогулки – это отличный способ не только подвигаться, но и дать отдохнуть центральной нервной системе, глазам. Важно понимать, что такие прогулки должны проходить без смартфона, а точнее без просмотра экрана вообще. Поставьте себе любимый плейлист и постарайтесь погулять больше часа.

Никуда не денешься: нужно начать заниматься спортом. Если нет желания выходить на пробежки, заниматься на турнике или посещать фитнес-клуб, идеальным решением проблемы могут стать онлайн-тренировки. Причем в идеале их нужно проводить под руководством тренера, а не самостоятельно с помощью приложения. В последнем случае, как показывает практика, даже заплатив за программу занятий, многие бросают тренировки уже через неделю. С тренером мотивация и дисциплина всегда выше, к тому же такие занятия объективно становятся эффективнее и безопаснее.

А еще отличным способом увеличить активность может стать приготовление еды. Любая домохозяйка скажет, что физически это очень утомительный процесс. И если к этому добавить еще походы в магазины за продуктами, то получится достаточно хорошая дополнительная активность.

И заключительный, один из самых важных элементов профилактики гиподинамии – активный отпуск. Выбирайте туры с большими пешими маршрутами, например в горах. Такой отдых полезен как физически, так и психологически, так как помогает отвлечься от компьютера и работы в целом.